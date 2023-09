Aujourd'hui l'économie

La Chine est-elle en train de reprendre l’avantage dans la guerre des puces qui l’oppose aux Etats-Unis ? La sortie du nouveau portable de Huawei, le Mate 60 Pro, est présenté à Pékin comme une victoire sur les sanctions américaines.

D’après les premiers tests effectués, cet appareil est compatible avec la 5G. Ce qui veut dire qu’il intègre des puces ultra-sophistiquées, comparables à celles que Huawei n’a plus le droit d’importer de Taïwan ou de Corée du Sud depuis l’introduction des restrictions américaines. Conclusion de la presse locale : le champion mondial de l'équipement internet a accompli le bond technologique que les Etats-Unis voulaient à tout prix l’empêcher de réaliser, en fabriquant lui-même des puces de 7 nanomètres comme le laissent entendre les cabinets qui ont analysé l’appareil. C’est aussi la conviction de la bourse chinoise où les valeurs technologiques se sont emballées après la sortie du nouvel appareil mardi dernier. Et enfin de l'opinion publique. Les préventes ont été un succès commercial. Depuis, les messages sur cette victoire de la Chine, sur la fierté retrouvée de Huawei, affluent sur les réseaux sociaux.

En revanche, le principal intéressé, Huawei, reste muet sur sa technologie

Il n’a donné aucune information sur le format du semi-conducteur utilisé pour le Mate 60 Pro ni sur son origine. Cela fait trois ans que Huawei n’a pas sorti de nouveau smartphone. Le Mate Pro 60 aurait donc pu bénéficier d’une commercialisation en fanfare. Mais le leader mondial des équipements télécom a opté pour des préventes en lignes sans publicité. À un moment toutefois soigneusement choisi, pendant la visite de la secrétaire au commerce Gina Raimondo. Une photo de la représentante américaine prise avec ce nouveau bijou de la high tech chinoise a fait plus de 200 millions de vues. Cette opération commerciale est donc aussi une grosse opération de communication politique. Qui a très bien fonctionné : et si l'embargo avait échoué s'interroge la presse anglo-saxonne. Les fabricants américains de semi-conducteurs ont été les premiers à s'émouvoir de ce succès potentiel des fabricants chinois.

Des entreprises inquiètes, parce que l’embargo américain visant à torpiller Huawei les a aussi fortement pénalisées.

Elles ont perdu des parts de marché importantes en Chine et leur développement futur est aujourd’hui menacé par cette guerre technologique. Cet été Pékin a mis son veto au rachat d’un groupe israélien par l’américain Intel, rachat qui lui aurait permis de rattraper son retard technologique face au numéro un mondial le taïwanais TSMC. Plus globalement, quand les revenus baissent, les budgets dédiés à la recherche en souffrent ; à moyen terme les sanctions pourraient être contre-productives. Les Etats-Unis ont une amère expérience en la matière. En limitant l’exportation du GPS, ils ont de fait encouragé leurs rivaux russes et européens à mettre au point leur propre technologie de localisation par satellite.

Mais des doutes subsistent sur les progrès réellement réalisés en Chine en matière de semi-conducteur.

La SMIC, la fonderie chinoise fabricant de puces, si c’est elle qui a fourni les semi-conducteurs équipant le nouvel appareil de Huawei, est-elle pour autant capable de les produire à un coût et à une échelle compétitive ? Huawei a-t-il lui-même réalisé cette prouesse avec son fabricant attitré HiSilicon? Ou bien a-t-il adapté des puces importées de Taïwan avant les sanctions et précieusement conservées en stock ? Des questions encore sans réponse. Malgré ces mystères, la sortie du Mate 60 Pro rappelle aux concurrents que les sanctions ont touché Huawei mais ne l'ont pas coulé. Quatre ans après le début des hostilités, il reste numéro un dans les équipements de la 5G et le voilà de retour dans la compétition mondiale sur le marché du smartphone.

