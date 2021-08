C'est pas du vent

Mayotte: les défis agricoles de l'île aux parfums

Ishak Ibrahim dans son exploitation. © Igor Strauss/RFI

Mayotte, une petite île de l’océan Indien situé entre le Mozambique et Madagascar. Mayotte fait partie des Comores et est depuis 2014, une «région ultrapériphérique» de l'Union européenne. Elle bénéficie donc de la Politique agricole commune. Une manne financière importante pour une île, dont la population a été multipliée par 10 en 50 ans. 270 000 habitants, dont plus de la moitié a moins de 18 ans. (Rediffusion)