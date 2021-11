Débat du jour

Xi Jinping est-il vraiment tout puissant?

Le président chinois Xi Jinping chante l'hymne national de son pays lors d'une réception à Pékin le 30 septembre 2021. GREG BAKER AFP/Archivos

Un centenaire... et après ? En Chine, le parti communiste célèbre en grandes pompes cette année ses cent ans d'existence. La réunion du comité central, qui s'est ouverte aujourd'hui (8 novembre 2021) à Pékin, a donc naturellement une saveur particulière. Et une ambition, semble-t-il, selon les observateurs : asseoir le règne de Xi Jinping et l'inscrire de façon durable dans l'histoire. Un leader que certains comparent aujourd'hui au nouveau Mao.