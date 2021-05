Décryptage

L’Union européenne condamne, ce mercredi 19 mai 2021, la fermeture du principal site d’information indépendant biélorusse survenue hier. Des perquisitions ont été menées au siège de Tut.by, des journalistes arrêtés et leurs domiciles fouillés. Un évènement qui n’est que « le dernier acte en date de la répression et de l’intimidation continues du régime », affirme un porte-parole de l’UE dans un communiqué.

Publicité

Pourquoi ce tour de vis des autorités qui intervient neuf mois après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko, et alors que les manifestations ont été réduites au silence ? Comment l’opposition, aujourd’hui en exil, peut-elle agir ? Que doit faire la Communauté internationale ?

Avec nos invitées Bruno Drweski, historien et politologue, maître de conférences à l’Institut national des Langues et Civilisations orientales (INALCO) et Ania Nowak, journaliste correspondante à Minsk.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne