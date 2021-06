Décryptage

Hong Kong : jusqu’où ira la répression ?

Le journal hongkongais pro-démocratie pourrait décider de fermer ses portes le 25 juin 2021, après le gel de ses actifs dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. AFP - PETER PARKS

Par : Romain Auzouy 1 mn

Les médias ne doivent pas « subvertir » le gouvernement. La cheffe de l’exécutif à Hong Kong Carrie Lam a justifié ce mardi l’opération menée en fin de semaine dernière au siège de l’Apple Daily, le tabloïd le plus populaire de Hong Kong. Plusieurs responsables du journal ont été arrêtés et les avoirs gelés, au nom de la loi sur la sécurité nationale entrée en vigueur il y a un an. Un événement qui marque un nouveau tournant dans la fermeté de la Chine à l’égard de Hong Kong.