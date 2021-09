Le Haut-Karabakh, un an après la guerre

Stepanakert, la capitale de la région séparatiste du Haut-Karabakh, le 19 octobre 2020. REUTERS/Stringer

Par : Clémentine Pawlotsky 1 mn

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont rendu hommage hier aux milliers de victimes de la guerre pour le contrôle de la région du Haut-Karabakh. Des commémorations qui interviennent à l’occasion du premier anniversaire du déclenchement de ce conflit. Les combats avaient débuté le 27 septembre 2020. Ils avaient duré six semaines et fait plus de 6500 victimes. Cette guerre s’est conclue par une lourde défaite arménienne et par la signature d’un cessez-le-feu, sous médiation russe.

Publicité A l’issue de ce conflit, l’Arménie a dû céder une partie de cette enclave et d’importants territoires qui l’entourent à l’Azerbaïdjan. Un an après, quelle est la situation sécuritaire au Haut-Karabakh ? A quoi ressemble le quotidien des populations ? Où en sont les relations entre les deux pays ? Décryptage avec Gaïdz Minassian, enseignant à Sciences Po et journaliste au Monde, auteur de l’ouvrage “Les sentiers de la victoire peut-on encore gagner une guerre” édition passés composés, spécialiste des relations internationales. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR