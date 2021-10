Décryptage

Corée du Nord : à quoi joue Kim Jong-un ?

Le leader nord-coréen semble accepter la main tendue du Sud, mais rejette les Etats-Unis. via REUTERS - KCNA

Par : Clémentine Pawlotsky 1 mn

La Corée du Nord et la Corée du Sud ont rétabli leur "téléphone rouge", une ligne téléphonique directe entre les deux pays, brusquement suspendue par Pyongyang durant l'été. Des responsables nord-coréens et sud-coréens ont participé ce matin à une conversation téléphonique. Cette reprise intervient après une série de tirs de missiles qui a soulevé de nombreuses inquiétudes et provoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, vendredi.