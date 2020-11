Fréquence Asie

La guerre du riz basmati entre l'Inde et le Pakistan

Paquets de riz basmati à New Delhi en Inde.

Par : Vincent Souriau

Le riz basmati, ce riz haut de gamme, parfumé et aux grains longs et savoureux, se retrouve au centre de la rivalité historique entre l’Inde et le Pakistan. Le gouvernement indien vient de déposer auprès de l’Union européenne une demande d’IGP, Indication géographique protégée. Autrement dit, pour des raisons autant politiques qu’économiques, l’Inde revendique l’usage exclusif du nom basmati et ouvre un nouveau front dans sa guerre froide avec son voisin pakistanais. Delphine Marie-Vivien, chercheuse rattachée au Cirad, nous donne son éclairage.