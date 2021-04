Géopolitique, le débat

Birmanie: le reflet d'un monde qui change et ne change pas

Une manifestante lors d'un rassemblement de soutien à la Birmanie aux États-Unis, le 27 mars 2021. AFP - KEREM YUCEL

Par : Marie-France Chatin Suivre 2 mn

Regard sur la situation en Birmanie, plus de deux mois après le coup d'État du Général MIN. Les rassemblements de protestations commencent à être moins nombreux à mesure que les morts tombent. Face à la répression, les partisans de la désobéissance civile n'en accélèrent pas moins leur mue politique et se structurent. Le Comité représentant le Parlement déchu a annoncé la formation d'un gouvernement d'unité nationale, et prononcé l'abolition symbolique de la Constitution de 2008 qui régissait le partage du pouvoir entre militaires et démocrates.