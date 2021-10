Géopolitique, le débat

Géopolitique des forêts du monde

Forêt de Zhangjiakou, Hebei, en Chine. © GettyImages/Xuanyu Han

Par : Marie-France Chatin

La COP15, la Conférence de l’ONU sur la biodiversité, a été lancée la semaine dernière. La première partie s’est tenue en Chine, en ligne et en présentiel. Elle se poursuivra en 2022. Son but : parvenir à une déclaration commune d’engagement des pays à protéger 30% de leurs zones terrestres et maritimes.