Géopolitique, le débat

C’est le Financial Times qui l’a révélé le 16 octobre 2021 : la Chine a testé, en août 2021, un missile hypersonique à capacité nucléaire qui a fait le tour du monde avant de se diriger vers sa cible, qu’il a manquée d’une trentaine de kilomètres. Pékin a opposé un démenti, parlant de test de routine d’un véhicule spatial, mais l’information a été confirmée la semaine dernière par le chef d’État major des Armées américaines, le général Mark Milley, qui a évoqué un « essai très significatif ». Pourquoi cet engouement non seulement de la Chine, mais aussi de la Russie, de la Corée du Nord ou des États-Unis pour les missiles hypersoniques ? Cette nouvelle technologie peut-elle bouleverser l’équilibre nucléaire mondial ?

Et c’est dans ce contexte de tension que le sort de Taiwan focalise toutes les attentions : tandis que Joe Biden affirme que les États-Unis défendront l’île en cas d’agression chinoise, Xi Jinping multiplie les manœuvres d’intimidation envers un territoire qu’il compte bien ramener dans le giron chinois. Risque-t-on un affrontement militaire majeur entre Pékin et Washington sur la question de Taiwan ? La course aux armements est-elle en train de s’accélérer en Asie ?

Trois invités :

- Valérie Niquet, spécialiste de l’Asie, directeur du programme Japon de la Fondation pour la Recherche Stratégique, a publié en 2017 « La puissance chinoise en 100 questions » chez Taillandier

- Pierre Haski, journaliste, présente chaque matin sur France Inter la chronique «Géopolitique», a publié en 2018 «Géopolitique de la Chine» aux Éditions Eyrolles

- Antoine Bondaz, directeur du programme Corée et du programme Taiwan de la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences-Po.

