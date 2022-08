2022 aura été une année mouvementée pour le Sri Lanka. Privé du tourisme suite à la pandémie et aux attentats de 2019 sur son sol, le pays manque de devises et n’a pas pu rembourser sa dette auprès de la Chine. Ses 22 millions d’habitants peinent aujourd’hui à remplir le réservoir de leur véhicule et à se nourrir à leur faim, sans parler des pénuries de médicaments et des interdictions sur l’importation de près de 300 produits.

Publicité

Un autre coupable est désigné : le régime et sa gestion des finances. En juillet, le président fuit le pays et démissionne suite aux manifestations de la société civile. Le clan Rajapaksa semble vaincu, mais le Parlement choisit l’ancien Premier ministre Ranil Wickremesinghe pour le remplacer, attisant la colère de tout un peuple. Quelques semaines plus tard, un navire chinois, accusé d’espionnage, accoste au Sri Lanka et ravive les tensions entre Pékin et New Delhi. L’Inde et la Chine sont pourtant les deux principaux alliés du Sri Lanka et ses principaux créanciers. Comment le pays pourra-t-il sortir la tête de l’eau ? Doit-il compter sur l’Inde et sur la Chine pour régler sa crise économique ? Quel avenir politique et géopolitique pour le Sri Lanka ?

Invités :

- Delon Madavan, géographe, et membre au centre d’étude de l’Inde et l’Asie du Sud-Est de l’EHESS, CNRS

- Jean-Luc Racine, directeur de recherches émérite et chercheur sénior à l’Asia centre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne