En Inde, plus de 100 millions de personnes travaillent en dehors de leur région d’origine, dans le secteur informel. Ils sont ouvriers des chantiers de construction des grandes villes ou petites mains dans les ateliers de textile.

On les appelle les travailleurs migrants de l’intérieur: ils sont sous-payés et n’ont quasiment aucune protection sociale. Quand l’Inde a imposé un confinement strict en mars 2020, pour freiner la pandémie de Covid-19, ils se sont retrouvés abandonnés, loin de chez eux, sans revenus et souvent sans nourriture. Leur misère et leur vulnérabilité ont alors éclaté au grand jour. 8 mois après, ces migrants ont repris le travail, et des associations essaient de leur venir en aide pour éviter que se répète ce drame humanitaire.

«Inde: après la crise du Covid-19, quel sort pour les travailleurs migrants de l’intérieur ?», un Grand reportage de Sébastien Farcis.

