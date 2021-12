Grand reportage

Malaisie: les ruses de l'industrie des déchets

Audio 19:30 Audio 19:30

Un vieux téléphone et des déchets électroniques. © RFI/Gabrielle Maréchaux

C’est un fléau connu du monde entier depuis deux ans maintenant, mais qui n’est pas près de s’arrêter. L’importation illégale de déchets plastiques souvent toxiques continuent de polluer l’air et les sols malaisiens, d’endommager la santé de ses habitants. Mais alors qu’Interpol relevait, en 2020, une forte augmentation de la criminalité liée aux déchets plastiques, les industriels hors la loi continuent de profiter de l’impossibilité de recycler proprement une bonne partie des déchets plastiques, et ont juste, avec les années, appris à être plus discrets.