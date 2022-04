Grand reportage

Taïwan, champion convoité des puces électroniques

C’est l’industrie à la fois la plus méconnue et la plus importante de notre économie moderne. Celle des puces électroniques. Ces composants plus petits que la taille d’un ongle sont à la base de tout produit électronique. Et un pays produit la moitié de ces composants, c'est Taïwan, pays de 23 millions d’habitants revendiqué par la Chine. Avec la pénurie de puces électroniques, les grandes puissances s’activent désormais pour développer leurs propres filières et concurrencer Taïwan. Mais, l’archipel ne compte pas se laisser faire. (Rediffusion)