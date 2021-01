Invité international

Visite de l'OMS en Chine: «On est au-delà de la question de la responsabilité de la pandémie»

Un couple face au centre-ville de Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2020. REUTERS - TINGSHU WANG

L'équipe d'experts de l'OMS, chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus, entamera jeudi sa visite ultra sensible pour Pékin, soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie qui a fait plus de 1,9 million de morts dans le monde. Les autorités ne manquent pas une occasion d'émettre des doutes sur l'origine chinoise du virus, alors qu'elles avaient dans un premier temps incriminé un marché de Wuhan où étaient vendus des animaux vivants. Est-ce que la Chine est enfin prête à jouer le jeu de la transparence sur les origines du Covid-19 ? L'analyse de Jean-François Di Meglio, professeur à l'Université Paris Dauphine, président de l'institut de recherche Asia Centre et de la Publication Asia Trends.