Invité international

Afghanistan: «Les talibans cherchent des pays qui veulent faire du business avec eux»

Kaboul, Afghanistan, le 16 août: gardes talibans devant le palais présidentiel dans la capitale. AP - Rahmat Gul

Par : Florent Guignard Suivre 9 mn

L'Afghanistan est l'un des pays les plus pauvres du monde. Sous perfusion étrangère depuis 20 ans, son sous-sol regorge de minéraux jugés critiques pour la transition énergétique et climatique. Une manne non exploitée à ce jour. Elle est désormais aux mains du régime taliban qui tire principalement ses revenus d'activités criminelles. Suite à la prise du pays par les islamistes, les perspectives économiques s'assombrissent.