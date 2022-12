Invité international

Chine: «C'est la pire année de l'économie chinoise depuis des décennies»

Les chiffres du commerce chinois dévissent à cause du zéro Covid. Port de Nanjing, dans la province du Jiangsu, 27 octobre 2022. © Chinatopix via AP

La Banque mondiale vient de réviser ses prévisions de croissance pour la Chine, divisée quasiment par deux, on attendait 4,3% de croissance cette année, ce serait finalement seulement 2,7 % et moins de 5% de croissance l'an prochain. Analyse de la situation avec Mary-Françoise Renard professeure d’économie à l’université Clermont-Auvergne, et auteure de « La Chine dans l’économie mondiale. Entre dépendance et domination » (Presses universitaires Blaise Pascal, 2021).