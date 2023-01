Invité international

Fin du «zéro Covid» en Chine: «Grande inquiétude dans les zones rurales»

Avec la levée brutale de la politique « zéro Covid », la Chine va affronter une hausse incontrôlée des infections (photo d'illustration). © AP/Ng Han Guan

Après des tests obligatoires et des confinements autoritaires, c'est le laisser aller absolu en Chine. Pourquoi ce changement de politique est-il aussi brutal et radical ? Entretien avec Mary-Françoise Renard, professeure émérite à l’université Clermont-Auvergne, auteure de La Chine dans l’économie mondiale. Entre dépendance et domination, Presses universitaires Blaise-Pascal.