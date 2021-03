Reportage international

La session annuelle du Congrès national du peuple s’est conclue cette semaine, jeudi 11 mars, sur des mesures destinées à faire de la Chine la première puissance économique à l’horizon 2035. Une manière aussi de préparer le terrain à un troisième mandant pour le président Xi Jinping.

Il y a le nom du président chinois qui revient régulièrement dans les discours. Dans celui du Premier ministre, il y aussi des signes qui ne trompent pas comme ses deux tasses posées devant Xi Jinping pendant la session plénière de l’Assemblée nationale populaire. Deux tasses contre une pour les autres membres du politburo afin de garder le thé toujours chaud après dix ans en exercice et la place pour une réélection du président Xi au Congrès de 2022. Les « plénumologues » lisent dans les feuilles de thé, ou tout simplement les médias d’État. Xi Jinping n’a certes pas le petit livre rouge, mais il est d’avantage présent en Une du Quotidien du Peuple que Mao ne l’était à son époque.

« Cela montre que le président se considère comme le sauveur du Parti communiste chinois qu’il a trouvé, à son arrivée, totalement gangrené par la corruption et par l’inefficacité des cadres locaux », selon Christian Göbel, spécialiste de la Chine moderne au département Asie orientale de l’université de Vienne. « En le montrant aussi souvent en première page, cela renforce le pouvoir qu’il a concentré sur sa personne, notamment via les différentes commissions qu’il a mis en place. »

Commissions sous contrôle

Commission de la Réforme, des Finances, de la Défense… Avec à chaque fois des proches aux manettes, cette dernière ligne droite avant le 20e Congrès coïncide en plus avec le centenaire du Parti. Un anniversaire qui sera célébré en fanfare en juillet prochain avec, au cœur des commémorations, l’actuel président.

« Tout est fait pour ouvrir la voie à un troisième mandat du président », affirme Wu Qiang, analyste politique et ancien professeur à l’université Tsinghua. « Il n’y a, pour moi, aucun doute qu’il va rester. L’objectif est maintenant de donner au 20e Congrès, l’année prochaine, l’importance du 7e Congrès qui avait façonné le leadership absolu de Mao, et ainsi de renforcer le pouvoir de Xi vers un troisième mandant, voir même plus longtemps. »

« Xi empereur à vie »

Pour l’instant cette extension de la présidence n’est encore que spéculation. Rien d’officiel car Xi Jinping ne s’est pas fait que des amis à l’intérieur du Parti, sans parler des autres défis.

« Xi Jinping entend revitaliser le parti et même le ramener à ses racines souligne Christian Göbel. C’est une transition compliquée, car cela va à l’encontre de nombreux intérêts. En plus de cela, il faut faire face à un environnement qui est de plus en plus hostile à l’égard de la Chine, en partie parce que les dirigeants chinois ont provoqué cette hostilité. »

Une hostilité à laquelle les dirigeants chinois opposent une apparente sérénité quant à leur pérennité : «Les cent ans du Parti, affirme ainsi le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, ne sont que le préambule d’une grande œuvre millénaire. »

