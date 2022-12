Reportage international

Inde: Goa, le havre tropical des Russes qui fuient la guerre

Audio 02:36 Audio 02:36

Une plage de Goa, en Inde. Certains Russes se sont réfugiés dans la station balnéaire lors de la mobilisation annoncée par Vladimir Poutine. © AP/Manish Swarup

Par : Côme Bastin Suivre 2 mn

Bien loin du froid et du climat politique de Moscou, de nombreux Russes ont trouvé refuge dans l’État balnéaire de Goa pour éviter la conscription. Ici, on fraternise avec les Ukrainiens et on fait la fête pour oublier le conflit. Avec la bienveillance de l’Inde qui délivre très facilement des visas aux Russes, tout en refusant de condamner Vladimir Poutine devant les Nations unies.