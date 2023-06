Reportage international

L’Inde pourrait-elle devenir le premier pays d’Asie du Sud à légaliser le mariage homosexuel ? C’est cette question importante qui vient d’être débattue devant la Cour suprême, et qui devrait être tranchée dans les semaines à venir. Les magistrats ont reçu 20 demandes de reconnaissance de ces unions, au nom de l’égalité entre les genres. Les audiences ont été retransmises en ligne, ce qui a fait naître un important débat dans le pays le plus peuplé du monde.

De notre correspondant à New Delhi,

Sahil habite dans la petite ville de Gaya, situé dans l’État rural du Bihar, à l’est de l’Inde. Ce jeune étudiant aime se vernir les ongles et s’habiller de manière très colorée. Il a aussi un amoureux, mais ses parents n’en savent rien.

« Dans ma ville, je dois faire très attention aux gestes d’affection que j’ai avec mon copain, car les gens peuvent faire des remarques insultantes. Et dans ma communauté musulmane, c’est encore plus suffocant : si dans votre quartier, les gens savent que vous êtes homosexuel, les ouvriers peuvent refuser de venir chez vous. Cela est arrivé à un ami », explique Sahil.

Il a donc suivi avec avidité les audiences de la Cour suprême sur la légalisation du mariage homosexuel, qui ont récemment été retransmises en ligne. Et pendant lesquels d’éminents avocats, comme Mukul Rohatgi, ont expliqué en quoi ce droit était important.

« Les couples homosexuels réclament de pouvoir bénéficier des institutions de mariage et de famille, car ces institutions sont très respectées en Inde », souligne Mukul Rohatgi. « Cela leur offrira une reconnaissance officielle de l’État, et mettra fin à la stigmatisation de ces couples. »

Une reconnaissance aux conséquences pratiques

Le procureur, représentant l’État indien, s’est opposé à une telle reconnaissance par la Cour suprême, arguant que cette demande émanait d’une minorité « élitiste et urbaine ». Et que c’était au Parlement de décider de tels changements sociétaux. Une proposition de loi a été déposée l’année dernière dans ce sens, par une députée de l’opposition, mais elle a quasiment aucune chance d’être adoptée par la majorité, dirigée par les nationalistes hindous.

La communauté LGBT sait donc que son salut viendra de la Cour suprême, qui a déjà dépénalisé l’homosexualité il y a 5 ans. Pour Kunal Majumder, un journaliste ouvertement homosexuel, cette reconnaissance aurait des conséquences très pratiques.

« Aujourd’hui, mon partenaire ne peut pas bénéficier de mon assurance de santé ni avoir un compte joint avec moi. Je peux le faire avec mon frère, mais pas pour mon partenaire », déplore Kunal Majumder. « Si je suis muté à l’étranger, mon partenaire ne pourra pas non plus bénéficier d’un déplacement familial. Ce sont des choses simples, mais importantes que n’importe quel couple hétérosexuel peut obtenir, mais pas nous. Et en tant que citoyen, je trouve ainsi que je ne suis pas traité de manière égale. »

Le verdict de la Cour suprême est attendu à partir de juillet. En Asie, un seul pays, Taïwan, a pour l’instant reconnu les unions entre personnes de même genre.

