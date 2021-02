Si loin si proche

Peu de villes dans le monde convoquent autant de superlatifs et de contrastes que la bruyante mégapole de Bombay, nommée officiellement depuis 1995 Mumbaï, et coincée sur une étroite péninsule sur la côte ouest de l’Inde.

Publicité

Ici, en 60 ans, on est passé de 4 à plus de 22 millions d’habitants, des «migrants» venus de tout le pays, attirés par les lumières et les sirènes d'une capitale économique au PIB jusque-là de 300 milliards de dollars. À elle seule, la ville concentre toute la fureur et l’élan du sous-continent indien, dont on a souvent dit qu’elle était la Porte.

La première fois que Côme Bastin a posé le pied sur cette planète, parmi la foule, entre gratte-ciels futuristes, vestiges coloniaux indo-britanniques et bidonvilles envahis de plastique, il s’est tout de suite demandé : mais comment ça marche ? Alors, pour nous cette semaine, il a décidé d’y retourner pour tenter d’y répondre. À la rencontre d’amoureux de la ville, de travailleurs acharnés : livreurs, laveurs ou recycleurs, on découvre un colosse urbain aussi fascinant que monstrueux, dont le modèle de croissance et d’expansion est forcément éprouvé par la pandémie actuelle et les bouleversements climatiques. Un reportage de Côme Bastin.

Pour prolonger le voyage sur la planète Bombay :

En livres

« Bombay Maximum City », de Suketu Mehta. Éditions Buchet-Chastel, 2006

« Shantaram », de Gregory David Roberts. Éditions Flammarion, 2007

« La Nuit aux Étoiles », de Shobhaa De. Éditions Actes Sud, 2010

« Le Ministère des sentiments blessés », de Altaf Tyrewala, Actes Sud, 2018

« Le Rickshaw de Mr. Singh », d’Olivier Da Lage, 2019.

En films

« Slumdog Millionaire », d’après le livre de Vikas Swarup, 2009

« The Lunchbox » Ritesh Batra, 2013

« Sacred Games », une série d’après le livre de Vikram Chandra, 2018

« Attaque à Mumbai », d’Anthony Maras, 2018

« Monsieur », de Rohana Gera » (avec Rahul Vohra) 2018.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne