Après 3 ans de politique dite du zéro Covid, les autorités chinoises ont décidé le 7 décembre 2022 d'alléger leur dispositif « Tester, tracer, isoler ». Un virage radical qui s'accompagne d'un nombre exponentiel de personnes contaminées par le virus du Covid-19. Stéphane Lagarde, le correspondant permanent de RFI à Pékin, raconte ce premier mois sans test, Q/R code et autres quarantaines.

« Au début, cela fait tout drôle, mais petit à petit, on s'habitue » commence par raconter Stéphane Lagarde dans cet épisode de Témoins d'actu. Depuis le 7 décembre, le pass sanitaire a disparu tout comme l'obligation, tous les trois jours de test PCR. Nous évoquons d'ailleurs l'avenir des kiosques PCR, qui sont en vente sur internet. Notre correspondant explique qu'étant donné l'ampleur de l'épidémie, il devenait impossible de continuer à faire ces tests. S'ajoute également une exaspération de la population après trois ans de stratégie zéro Covid et une économie en berne. Stéphane Lagarde explique qu'avant ces mesures d'allégement, personne ou presque à Pékin ne connaissait quelqu'un qui avait eu le Covid-19. Aujourd'hui, c'est l'inverse et les hôpitaux sont surchargés de gens contaminés. Quant aux crématoriums, là aussi, il est difficile d'y trouver une place, raconte Stéphane, avec la conséquence suivante: « Les gens gardent leurs morts chez eux en attendant une place. C'est assez violent ».

►À écouter aussi : Covid-19 en Chine: Langfang face à l’épidémie des «poumons blancs»

