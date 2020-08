Japon: les hôpitaux face au coronavirus et à un épisode de canicule

Les hôpitaux japonais sont sous tension. Kyodo News via AP

Par : Bruno Duval

Au Japon, de plus en plus d'hôpitaux sont proches de la saturation à cause de la canicule qui, dans ce pays, se conjugue à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus.