Écouter le monde

Les sons de la terre en Indonésie

© IamNotUnique

Par : Monica Fantini 5 mn

L’anthropologue John Blacking définissait la musique comme du « son humainement organisé ». Les outils composent-ils de la musique ? En Indonésie, le pilage du riz a son rythme et sa texture sonore. Les pilons de mortier sont intégrés au rythme des cérémonies rituelles. Une composition sonore de Monica Fantini préparée avec Christine Guillebaud du collectif Milson et la collaboration de Aude Julien Da Cruz Lima et Solène Cairoli.