Décryptage

Jusqu’où ira la K-pop ?

Le single "Dynamite" de BTS, la star de la K-pop sud coréenne. MTV/AFP

Par : Romain Auzouy 1 mn

Le phénomène n’est pas nouveau mais il semble prendre de plus en plus d’ampleur. La K-pop -comme pop coréenne- génère aujourd’hui des dizaines de millions de fans à travers le monde.Mouvement musical ou mouvement sociétal ? En quoi la K-pop bouleverse les codes ? Peut-elle s’exporter et s’inscrire dans le temps ?