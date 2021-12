Décryptage

Boycott des JO de Pékin : peut-on parler d'un "génocide" contre les Ouighours en Chine ?

Des militants manifestent devant le Consulat chinois à Los Angeles, appelant au boycott des Jeux olympiques d'hiver de Pékin de 2022, le 3 novembre 2021 Frederic J. BROWN AFP/Archives

Par : Clémentine Pawlotsky 1 mn

Après les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni annoncent à leur tour un boycott diplomatique des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin, prévus en février 2022. En début de semaine, Washington a justifié sa décision en dénonçant le "génocide et les crimes contre l'humanité" en cours dans la province chinoise du Xinjiang où la minorité musulmane ouighour est la cible d'une répression particulière sévère du régime de Pékin.