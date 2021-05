Géopolitique, le débat

L’Inde fait la Une de la presse internationale, depuis plusieurs semaines, évoquant le tsunami de Covid-19 qui submerge le pays alors que, dans un premier temps, a circulé l’idée d’une exception indienne. La deuxième vague épidémique ravage l’Inde, depuis le mois de mars 2021, emportant le pays dans une tragédie sans fin… jusqu’à mettre en difficulté le Premier ministre à l’occasion de scrutins électoraux laissant apparaître les premiers signes d’une perte de popularité.

Il faut dire que le pays compte en moyenne plus de 350.000 nouvelles infections quotidiennes, un chiffre jamais atteint par aucun pays. Une catastrophe sanitaire à des années lumière des discours officiels au travers desquels le gouvernement mettait en avant sa gestion exemplaire de la pandémie, le rôle de l’Inde dans la production de vaccins, lesquels étaient gratuitement distribués chez les voisins du géant asiatique. L’image plus que la réalité, les intentions plus que les résultats semblent résumer aujourd’hui la politique de Narendra Modi. Comment en est-on arrivé là ?

Invités :

Sabine Jansen, rédactrice en chef de Questions internationales « L’Inde une puissance singulière », et professeure de Relations internationales au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers

Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CERI de Sciences Po et du CNRS. Président de l'Association Française de Science Politique, AFSP

Jean-Luc Racine, directeur de recherches émérite au CNRS et chercheur senior à Asia Centre.

