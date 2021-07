Géopolitique, le débat

Asie de l'Est: quelles stratégies face au duel Chine/USA?

Joe Biden a lancé un vibrant plaidoyer pour convaincre le Congrès d'adopter son plan d'investissements de quelque 2.000 milliards de dollars, indispensable selon lui pour que les Etats-Unis tiennent tête à la Chine, le 7 avril 2021.. Getty Images via AFP - ALEX WONG

Par : Marie-France Chatin

L'Asie de l'Est est sans nul doute la région du monde qui concentre aujourd'hui à la fois le plus d'intérêts et aussi de tensions, se trouvant prise entre les deux fronts d'une rivalité sino-américaine qui oblige les États de cette partie du monde à adapter leur positionnement vis-à-vis des deux grandes puissances, et particulièrement d'une Chine dont l'assurance politique et militaire croissante s'exerce aux dépens de ses voisins. L'Asie de l'Est, un laboratoire?