Grand reportage

Corée du Sud, le traçage des malades du Covid-19

Prise de température à Séoul en Corée du Sud. (Photo d'illustration) REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Par : Nicolas Rocca

Parmi les quelques pays cité en exemple dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la Corée du Sud fait figure de modèle. L’expansion du virus a été contenue et jamais la population n’a été confinée. Pourtant, la Corée du Sud affronte sa plus importante reprise épidémique depuis l’apparition du virus. Avec plus de 500 cas quotidiens, les autorités sanitaires sont sur le qui-vive et tentent de casser les chaines de contamination.