Invité international

Coup d'État en Birmanie: «Les militaires ont un sentiment d'impunité»

Véhicules de l'armée birmane dans les rues de Mandalay, le 3 février 2021. REUTERS - STRINGER

Par : Clémentine Pawlotsky 7 mn

Les services de Facebook, outil essentiel de communication en Birmanie, étaient perturbés ce jeudi, trois jours après le coup d'État qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, tandis que les appels à résister au putsch continuaient à se propager. À Rangoun, des médecins ont décidé qu’ils ne travailleraient qu’en cas d’urgence et leur mouvement de désobéissance civile s’est propagé dans de nombreux hôpitaux birmans, même si la peur reste forte dans un pays habitué aux répressions sanglantes de l'armée. L'éclairage de Sophie Brondel, coordinatrice de l'association d’Info Birmanie, centre d’information et de plaidoyer sur la situation politique, économique et sociale du pays.