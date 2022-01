Invité international

Kazakhstan: «La hantise de la présidence Poutine, ce sont les révolutions de couleurs»

Le président russe Vladimir Poutine devant les cadres de l'armée russe et du ministère de la Défense à Moscou, le 21 décembre 2021.

Face au chaos et l’état d’urgence au Kazakhstan, où des manifestations violentes ont fait plusieurs morts et des centaines de blessés ces derniers jours, la Russie voisine et ses alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective ont annoncé l'envoi d'une « force collective de maintien de la paix », à la demande de ce pays d'Asie centrale.