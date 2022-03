Invité international

Le pays, au bord de la faillite, peine à acheter des produits importés aussi indispensables que l’essence ou des médicaments. Les examens scolaires trimestriels ont été reportés sine die pour des millions d'élèves, en raison d'une pénurie de papier causée par le manque de devises. En trois ans, les réserves financières du pays ont été divisées par trois.

Publicité

Le gouvernement a dû appeler à l'aide le Fonds monétaire international (FMI) et l'Inde, pays qui lui a octroyé des crédits pour financer l'achat de denrées alimentaires, de médicaments et de pétrole. Un revirement accentuant la probabilité que l'île cherche à renégocier une partie de sa dette extérieure estimée à 51 milliards de dollars. Le décryptage d'Olivier Guillard, spécialiste de l’Asie et directeur de l’information chez Crisis24.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne