Invité international

Le Premier ministre des îles Salomon Manasseh Sogavare et son homologue chinois Li Keqiang, le 9 octobre 2019 à Pékin

Le chef de la diplomatie chinoise a entamé ce jeudi une tournée dans le Pacifique Sud, dans le cadre une vaste initiative visant à étendre la coopération en matière de sécurité et de libre-échange avec les pays de la région. Entretien avec Bastien Vandendyck, expert en relations internationales et spécialiste du Pacifique.

« La Chine n'a pas l'intention d'installer une base militaire aux îles Salomon », ce petit pays de l'océan Pacifique. Si Pékin se sent obligé de le préciser, c'est que son projet de partenariat inquiète beaucoup, à la fois les États-Unis et l'Australie, située seulement à 2 000 kilomètres des îles Salomon. Si le plan de coopération proposé par Pékin aux pays de la région était accepté, il pourrait représenter un tournant majeur, facilitant notamment un certain nombre d'opérations de police ou militaires.

