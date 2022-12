Invité international

Assouplissement des règles sanitaires en Chine: «Ce n'est pas clairement la fin du "zéro Covid"»

Des résidents chinois s'éloignent après avoir trouvé des stations de test Covid fermées de manière inattendue à Pékin, ce samedi 3 décembre 2022. Les autorités chinoises ont annoncé ce samedi un nouvel assouplissement des restrictions Covid-19 à Shenzhen ou encore Pékin AP - Ng Han Guan

Trois ans après l'apparition du Covid-19 à Wuhan, et l’application de la politique «zéro Covid», la Chine a annoncé ce mercredi 7 décembre un assouplissement de ses règles sanitaires. D'après les nouvelles consignes, les personnes infectées qui sont asymptomatiques et les cas légers peuvent désormais être isolés à leur domicile, les tests à grande échelle ne seront plus automatiques, les recours aux confinements très stricts seront réduits. Ces annonces surviennent aussi quelques jours après d'importantes manifestations dans tout le pays contre les restrictions sanitaires.