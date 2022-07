La marche du monde

Le 25ème anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine

Des activistes grimés en prisonniers politiques manifestent contre la mainmise de la Chine sur Hong Kong, le 1er juillet 2018. (Image d'illustration). REUTERS/Bobby Yip

Par : Chantal Lorho Suivre 1 mn

30 juin 1997 : il pleut des cordes sur Hong Kong, le « port des parfums » comme on l’appelle en cantonais. Après 155 ans de présence, les Britanniques font leurs adieux à leur colonie... Le Prince Charles a fait le déplacement pour l’occasion. Les cérémonies de rétrocession de Hong Kong à Pékin s’achèvent au Palais des Congrès et exposition. Au 12ème coup de minuit -nous sommes alors le 1er juillet 97- Hong Kong n’est plus une colonie étrangère, elle devient une Région Administrative Spéciale de la Chine populaire. 25 ans après, quels souvenirs les habitants de Hong Kong gardent-ils de ce moment historique ?