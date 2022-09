Religions du monde

Afghanistan: les talibans, du deobandisme à l’islam rigoriste

Des talibans tiennent leur drapeau et célèbrent la première année de leur prise de Kaboul, le 15 août 2022. AP - Ebrahim Noroozi

Par : Véronique Gaymard Suivre 1 mn

21 ans après les attentats du 11 septembre 2001, les talibans règnent à nouveau, depuis un an, sur l’Afghanistan après le départ chaotique des troupes américaines. Le mouvement, qui s’inspire du deobandisme, un courant religieux né au XIXe siècle dans le nord de l’Inde, impose toujours sévèrement la loi islamique, les femmes en payent le prix fort. De leur côté, les minorités religieuses et ethniques ont elles aussi subi de plein fouet ces 40 années de guerre et les persécutions qui se poursuivent avec le nouveau règne des talibans.