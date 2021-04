Reportage international

Indonésie: les impacts de la déforestation et du réchauffement climatique s'accentuent

Audio 02:33 Audio 02:33

Les secouristes indonésiens à la recherche de victimes après les inondations dues aux fortes pluies. Le 5 avril 2021. © REUTERS/HO

Par : Gabrielle Maréchaux Suivre 4 mn

Suite au passage du cyclone Seroja dans les îles de la Sonde indonésiennes et au Timor Oriental, l'eau et la boue ont été plus que jamais meurtrières. Près de 200 personnes ont péri, enterrées vivantes sous la boue ou bien emportées par le courant.