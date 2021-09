Reportage international

Thaïlande: la reprise des manifestations pro-démocratie

Audio 02:30 Audio 02:30

Manifestation dans les rues de Bangkok contre le gouvernement, le 2 septembre 2021. © AP/Sakchai Lalit

Par : Carol Isoux 7 mn

En Thaïlande, après une trêve de près d'un an, à cause des restrictions sanitaires, le mouvement pro-démocratie reprend de plus belle. Excédés par la gestion jugée désastreuse de la crise sanitaire et par la crise économique qui a précipité des millions de Thaïlandais dans la pauvreté, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter le départ du gouvernement.