Reportage international

Au Japon, la recrudescence des cas de Covid fait craindre une 6e vague de l'épidémie

Des élèves à la bibliothèque de l'école primaire Kinugawa à Nikko, préfecture de Tochigi, le 5 juin 2020 (image d'illustration). AFP - PHILIP FONG

Par : Bruno Duval 3 mn

Au Japon, l'état d'urgence a dû être reconduit dimanche dernier et au minimum jusqu'à la fin du mois. Depuis trois semaines, pourtant, la cinquième vague de l'épidémie recule dans la plupart des régions. Mais le nombre de contaminations d'enfants et d'adolescents augmente de jour en jour à cause du variant Delta. La rentrée scolaire a été reportée dans plusieurs localités et près de 200 établissements ont déjà été fermés après la découverte de plusieurs foyers d'infections.