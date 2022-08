Reportage international

Avec ses 220 millions d'habitants, le Pakistan est l’un des pays qui se trouvent sur la ligne de front du changement climatique. Le sud du pays fait face à des températures extrêmes. C'est là que se trouve Jacobabad. Plongés dans une extrême pauvreté, ses habitants doivent survivre à cette chaleur mortelle où les cas d’insolation se multiplient. À l’hôpital civil, le personnel médical fait de son mieux pour accueillir la population.

Publicité

Un homme âgé vient d’arriver aux urgences. Allongé sur un brancard, les yeux fermés, une main sur sa tête, il respire faiblement. Le docteur Soomro, médecin-chef du service des urgences, l'accueille : « Qu’est-ce qui vous arrive ? Avez-vous des vertiges ? Étiez-vous à l’extérieur ? Vous pensez avoir pu attraper un coup de chaud ? » Le vieil homme acquiesce mollement de la tête.

Le diagnostic du docteur Soomro est sans appel : l’homme souffre d’hyperthermie. Un mal qui prend de l’ampleur à Jacobabad. « Nous avons de plus en plus de patients qui sont victimes d’insolation à cause de la chaleur. Ils ont les symptômes d’une gastro-entérite, ils ont des vomissements, de la fièvre, c’est très commun, explique le docteur Soomoro. Et en plus ici les conditions d’hygiène sont très mauvaises. Nous avons de nombreux cas de malaria dans cette région en plus de coups de chaleur dont les gens sont victimes. »

La chaleur est ici étouffante, mais l’air est aussi très humide. Une épreuve pour le corps humain. Pour éviter l’insolation, chacun doit suivre certaines règles, explique le docteur Manzoor Soomro. « Je conseille aux patients de ne pas aller à l’extérieur entre 11h et 16h. Je leur conseille de rester chez eux. Et s’ils doivent sortir, ils doivent se couvrir la tête pour se protéger du soleil. »

Pauvreté et canicule extrêmes

Seulement, Jacobabad cumule les difficultés. La ville est l’une des plus pauvres du Pakistan. Pour les travailleurs journaliers, il est impossible de renoncer au travail, qui permet de nourrir leur famille au jour le jour. Le docteur en est bien conscient, mais il insiste sur les précautions que chacun ici doit prendre. Au pic de la canicule en mai dernier, le thermostat affichait 51 degrés dans cette ville du Sindh, au sud du pays. Des températures record, conséquence du réchauffement de la planète.

« Les gens doivent faire très attention, ils ne doivent pas prendre à la légère ces chaleurs extrêmes, il faut que les gens qui travaillent sortent très tôt le matin, prévient le médecin. Les températures sont en train de changer, on voit que le climat se modifie. Et à Jacobabad, il n’y a aucun espace vert, il n’y a pas d’endroits à l’ombre, et cela est un énorme problème pour nous. »

À l’hôpital, les patientes et les patients s’éventent avec des cartons plastifiés et des éventails en plastique. Dans certaines chambres, les ventilateurs sont en marche. Les quelques climatiseurs sont à l’arrêt, explique un employé de l'hôpital. « Peu de climatiseurs fonctionnent ici à cause de l’absence d’électricité, des longues coupures de courant. Malheureusement, nous faisons face à de nombreuses difficultés. Avant, la vie n’était pas rose non plus, mais on travaillait dans de meilleures conditions que celles d’aujourd’hui. »

Les coupures d’électricité durent en effet entre 6 et 12 heures dans la ville la plus chaude du monde. L’hôpital n’a pas les moyens de payer un générateur, à cause de la flambée des prix de l’essence dans le pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne