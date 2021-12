Géopolitique, le débat

Chine: tout juste 20 ans d'OMC et principale menace pour les USA

Sommet virtuel entre Joe Biden et le président chinois Xi Jinping depuis la Maison Blanche à Washington, le 15 novembre 2021. MANDEL NGAN AFP

Par : Marie-France Chatin Suivre 1 mn

Il y a vingt ans, la Chine devenait le 143e membre de l’Organisation Mondiale du Commerce. Pays parmi les plus pauvres de la planète il y a moins d’un demi-siècle, le pays est aujourd’hui perçu comme la principale menace par les États-Unis. Lorsque Pékin a adhéré à l’OMC, son poids économique était comparable à celui de la France. Et aujourd’hui la Chine pèse davantage que l’ensemble de la zone euro et devrait, pourrait, dépasser les USA avant la fin de la décennie.