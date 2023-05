Géopolitique Quel nouvel ordre géostratégique en Indo-Pacifique?

L’Indo-Pacifique s’est imposé, au cours de la dernière décennie, comme un enjeu majeur des relations internationales, et a placé bon nombre de pays devant la nécessité d’élaborer une stratégie de l’Indo-Pacifique. Japon, Australie, Inde ont ouvert le bal, suivis par les États-Unis en 2017, plus tard par la France et plusieurs pays européens, ainsi que l’Union européenne et d’autres nations comme la Corée du Sud, et plus récemment le Canada.

«Les défis de l'Indo-Pacifique», Revue internationale et stratégique, printemps 2023, n° 129. © Éditions Armand Colin/Iris