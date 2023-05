Géopolitique Indo-Pacifique, une région qui se cherche?

Au cours de la dernière décennie, les évolutions géostratégiques dans l’Indo-Pacifique et, en particulier, les avancées de Pékin en mer de Chine méridionale, avec la prise de contrôle et la militarisation de plusieurs îlots revendiqués par d’autres pays riverains, et les risques que l’expansion maritime chinoise fait peser sur la liberté de navigation et le déploiement depuis 2013 des routes de la soie ont encouragé la mise en place de nouvelles approches des puissances de la planète.

Navire chinois près de l'île de Thitu en mer de Chine méridionale pris en photo depuis un avion des garde-côtes philippins transportant des journalistes. AFP - JAM STA ROSA