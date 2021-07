Grand reportage

La bataille pour le Mékong

Le barrage de Xayaburi, long de 820 mètres, sur le Mékong au Laos. Handout / CK POWER / AFP

Par : Carol Isoux

En Asie du Sud-Est, on l'appelle «la mère Rivière», le Mékong, fleuve nourricier, axe de navigation et source d'énergie, traverse 6 pays : la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Près de 70 millions de personnes en dépendent directement pour vivre. Mais, depuis quelques années, son extraordinaire biodiversité est menacée par le changement climatique, et surtout par des dizaines de barrages hydroélectriques installés tout le long.