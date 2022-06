Grand reportage

Le Sri Lanka, un pays au bord du gouffre mais debout

Des manifestants brandissent des drapeaux noirs et crient des slogans lors d'une manifestation le 50e jour de manifestations anti-gouvernementales exigeant la démission du président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa à cause de la crise économique paralysante du pays, à Colombo le 28 mai 2022. (Image d'illustration) AFP - ISHARA S. KODIKARA

Le Sri Lanka traverse la pire crise économique et politique de son histoire. À court de devises étrangères, endetté à plus de 46 milliards d’euros, le pays s’est déclaré en faillite. Fortement dépendant de l’extérieur, le gouvernement navigue à vue et n’arrive plus à se procurer du carburant, du gaz, des médicaments. Même des produits courants commencent à manquer. Le président Gotabaya Rajapaksa, devenu la bête noire de tout un pays, s’accroche au pouvoir. La population oscille entre désarroi, colère et résignation. Beaucoup aspirent à un changement radical : une rupture totale avec un système jugé corrompu et inefficace.