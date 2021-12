Invité international

Birmanie: «Le pays vit dans un état quasi de guerre civile depuis le coup d'État»

Audio 06:19 Audio 06:19

35 civils ont été tués le 24 décembre 2021 en Birmanie. © AP

En Birmanie, 35 civils ont été brûlés et tués le 24 décembre selon l'observatoire Myanmar Witness. Noeleen Heyzer, la nouvelle envoyée spéciale des Nations unies pour la Birmanie s'est dite profondément inquiète et a appelé à un cessez-le-feu. Le secrétaire général adjoint de l’ONU, Martin Griffiths a déclaré être horrifié par cette attaque. Depuis le putsch du 1er février par la junte birmane, 1 300 civils ont perdu la vie selon l'Association d’assistance aux prisonniers politiques, une ONG locale, qui rapporte également des cas de tortures et d'exécutions extra-judiciaires. Décryptage de la situation avec Bénédicte Brac de la Perrière, ethnologue, spécialiste de la Birmanie, chercheuse au CNRS – CASE (Centre Asie du Sud-Est).