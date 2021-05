Reportage international

En Inde, la demande en oxygène ne cesse d'augmenter

Un homme marche avec une bouteille remplie alors que des membres de la famille de patients attendent dans la file d'attente pour remplir leurs bouteilles d'oxygène dans la région de Mayapuri à New Delhi, en Inde, le lundi 3 mai 2021. Les hôpitaux indiens ont du mal à assurer un approvisionnement régulier en oxygène, et de plus en plus de patients atteints de Covid-19 meurent au milieu des pénuries. AP - Ishant Chauhan

Par : Sébastien Farcis Suivre 6 mn

L’Inde continue à battre des records de contaminations à la Covid-19. Le pays a dépassé les 400 000 contaminations quotidiennes ce weekend, pour plus de 3 600 décès. Presque tous ces malades ont besoin d’assistance respiratoire. L’oxygène est ainsi devenu le bien le plus précieux et le plus rare. Et tous les jours, une lutte vitale se tient donc devant les usines qui en distribuent.