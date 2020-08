Invité de la mi-journée

Démission de Shinzo Abe: «Il devrait y avoir une bonne continuité du pouvoir»

Le Premier ministre Shinzo Abe lors d'une conférence de presse consacrée à l'épidémie de coronavirus, le 14 mars 2020. REUTERS/Issei Kato

Par : Clémentine Pawlotsky

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, rattrapé par son ancienne maladie chronique intestinale, a annoncé ce vendredi qu'il allait démissionner, ce qui mettrait fin au plus long mandat à la tête de la troisième puissance économique mondiale. Le décryptage de Guibourg Delamotte, chercheure spécialiste du Japon et maître de conférences en sciences politiques à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).